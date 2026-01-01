Эксперт указал, что нужно Дёмину для прогресса в НБА, чего нельзя потерять

Журналист Эрик Слэйтер оценил выступления новичков «Бруклин Нетс», в частности Егора Дёмина и Нолана Траоре, отметив их способности в реализации трёхочковых бросков.

«Трёхочковые броски были серьёзным вопросом для Нолана, а также для всех новичков этого сезона. Егор Дёмин реализует 37% бросков из-за дуги. Все эти игроки выглядят как минимум многообещающе в плане «трёшек». Для Нолана это особенно важно, ведь у него есть скорость и способность создавать моменты в атаке. Егору, возможно, стоит добавить массу, но важно сохранить взрывную динамику», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

