«Возникает разочарование». Редик — о не замеченных судьями фолах «Детройта»

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался после проигранного матча с «Детройт Пистонс» (106:128).

«Они будут фолить каждый розыгрыш, вероятно, по три-четыре раза. И это не упрёк, я не говорю это в негативном ключе, но они будут фолить три-четыре раза каждый розыгрыш. [А судьи] не будут свистеть фол каждый раз», — сказал Редик ESPN перед игрой.

«Думаю, определённый уровень разочарования возникает, когда ты теряешь мяч, а тебе кажется, что на тебе фолят. Разочарование там, конечно, есть. Но, опять же, говорил об этом даже здесь, мы говорили об этом сегодня утром — они будут фолить каждый розыгрыш. Просто нужно играть через это», — сказал Редик на пресс-конференции после игры.