«Возникает разочарование». Редик — о не замеченных судьями фолах «Детройта»

«Возникает разочарование». Редик — о не замеченных судьями фолах «Детройта»
Комментарии

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался после проигранного матча с «Детройт Пистонс» (106:128).

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 128
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 30, Джеймс - 17, Хэйс - 13, Кнехт - 10, Эйтон - 10, Ларэвиа - 9, Вандербилт - 8, Смарт - 6, Смит - 3, Тьеро, Джеймс, Клебер
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Сассер - 19, Стюарт - 15, Дюрен - 14, Холланд - 11, Айви - 9, Грин - 8, Томпсон - 7, Харрис - 7, Робинсон - 6, Рид - 3, Ланир - 2, Дженкинс

«Они будут фолить каждый розыгрыш, вероятно, по три-четыре раза. И это не упрёк, я не говорю это в негативном ключе, но они будут фолить три-четыре раза каждый розыгрыш. [А судьи] не будут свистеть фол каждый раз», — сказал Редик ESPN перед игрой.

«Думаю, определённый уровень разочарования возникает, когда ты теряешь мяч, а тебе кажется, что на тебе фолят. Разочарование там, конечно, есть. Но, опять же, говорил об этом даже здесь, мы говорили об этом сегодня утром — они будут фолить каждый розыгрыш. Просто нужно играть через это», — сказал Редик на пресс-конференции после игры.

«Лейкерс» огорчили. Опять. И прямо в день рождения Леброна
«Лейкерс» огорчили. Опять. И прямо в день рождения Леброна
