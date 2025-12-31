Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: власти города, где Стефен Карри играл в NCAA, переименовали съезд в честь игрока

Видео: власти города, где Стефен Карри играл в NCAA, переименовали съезд в честь игрока
Комментарии

Власти города Дэвидсон, находящегося в Северной Каролине, переименовали один из съездов в честь 37-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».

В честь Карри переименовали 30-й съезд с шоссе I-77. Теперь он носит название «Развязка Стефена Карри». А сама презентация прошла перед очередным домашним матчем «Дэвидсон Уайлдкэтс» в NCAA.

За три года учёбы в университете Дэвидсона Карри сыграл 104 игры, в среднем набирая 25,3 очка, 4,5 подбора и 3,7 передачи. В дебютном сезоне Стефен был признан лучшим новичком сезона в Южной конференции, а в следующие два сезона — лучшим игроком конференции.

В 2008 году Карри был включён во вторую символическую сборную лучших игроков студенческого чемпионата США, а в следующем году — в первую сборную.

Сейчас читают:
Дрэймонд Грин объяснил, почему ненавидит играть в Рождество
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android