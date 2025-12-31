Видео: власти города, где Стефен Карри играл в NCAA, переименовали съезд в честь игрока

Власти города Дэвидсон, находящегося в Северной Каролине, переименовали один из съездов в честь 37-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».

В честь Карри переименовали 30-й съезд с шоссе I-77. Теперь он носит название «Развязка Стефена Карри». А сама презентация прошла перед очередным домашним матчем «Дэвидсон Уайлдкэтс» в NCAA.

За три года учёбы в университете Дэвидсона Карри сыграл 104 игры, в среднем набирая 25,3 очка, 4,5 подбора и 3,7 передачи. В дебютном сезоне Стефен был признан лучшим новичком сезона в Южной конференции, а в следующие два сезона — лучшим игроком конференции.

В 2008 году Карри был включён во вторую символическую сборную лучших игроков студенческого чемпионата США, а в следующем году — в первую сборную.