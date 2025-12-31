«Судьи позволяют многое». Лука Дончич — о поражении в матче с «Детройтом»

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался после поражения в матче с «Детройт Пистонс» (106:128).

«Нам определённо нужно соответствовать их физической игре, — сказал Дончич. — В этом весь смысл. Мы должны соответствовать тому, как они играют. Вы видели, судьи позволяют многое, так что и нам, безусловно, нужно играть жёстко», — приводит слова Дончича ESPN.

Дончич стал самым результативным в своей команде, оформив оформил дабл-дабл — 30 очков и 11 передач. Также в его активе пять подборов.