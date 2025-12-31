Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Судьи позволяют многое». Лука Дончич — о поражении в матче с «Детройтом»

«Судьи позволяют многое». Лука Дончич — о поражении в матче с «Детройтом»
Комментарии

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался после поражения в матче с «Детройт Пистонс» (106:128).

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 128
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 30, Джеймс - 17, Хэйс - 13, Кнехт - 10, Эйтон - 10, Ларэвиа - 9, Вандербилт - 8, Смарт - 6, Смит - 3, Тьеро, Джеймс, Клебер
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Сассер - 19, Стюарт - 15, Дюрен - 14, Холланд - 11, Айви - 9, Грин - 8, Томпсон - 7, Харрис - 7, Робинсон - 6, Рид - 3, Ланир - 2, Дженкинс

«Нам определённо нужно соответствовать их физической игре, — сказал Дончич. — В этом весь смысл. Мы должны соответствовать тому, как они играют. Вы видели, судьи позволяют многое, так что и нам, безусловно, нужно играть жёстко», — приводит слова Дончича ESPN.

Дончич стал самым результативным в своей команде, оформив оформил дабл-дабл — 30 очков и 11 передач. Также в его активе пять подборов.

Материалы по теме
«Лейкерс» огорчили. Опять. И прямо в день рождения Леброна
Видео
«Лейкерс» огорчили. Опять. И прямо в день рождения Леброна
Материалы по теме
«Возникает разочарование». Редик — о не замеченных судьями фолах «Детройта»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android