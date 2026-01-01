Перкинс объяснил, почему Расселл Уэстбрук входит в топ-5 разыгрывающих в истории НБА

Чемпион НБА, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался о 37-летнем разыгрывающем защитника Расселле Уэстбруке из «Сакраменто Кингз».

«Чёрт возьми, конечно, он [Расселл] входит в топ-5. Я имею в виду, Мэджик, Стеф… Знаю, некоторые говорят, что Стеф не разыгрывающий. Но он числится разыгрывающим с самого прихода в лигу. Он разыгрывающий, и есть причина, по которой он считается величайшим: он изменил то, как играют на позиции первого номера.

«Но Расс? Не думаю, что кто-то сможет поспорить с тем, что Расс — один из пяти лучших защитников в истории игры. Почему? Хорошо, у вас есть Айзея Томас, Мэджик Джонсон, Стеф Керри, мы знаем, что они там. Всех остальных, можете хоть целовать в задницу, не поставлю перед Рассом. MVP, четырежды делал трипл-дабл в среднем за сезон, лидировал в лиге по передачам, лидировал в лиге по очкам. Нет ничего, чего этот парень не достиг, кроме победы в чемпионате НБА — вот и всё», — сказал Перкинс на YouTube-канале Road Trippin' Show.

