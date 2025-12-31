Игроки «Локомотива-Кубань» поздравили болельщиков с наступающим Новым годом

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» опубликовала видеоролик со своими баскетболистами, которые поздравили болельщиков с наступающим Новым годом.

Видео доступно в телеграм-канале ПБК «Локомотив-Кубань».

Краснодарцы провели в регулярном чемпионате Единой лиги сезона-2025/2026 18 матчей, одержав 12 побед при шести поражениях. На данный момент они занимают четвёртое место в таблице и находятся в зоне плей-офф.

Лидером сезона является действующий чемпион ЦСКА. У армейцев 16 побед при двух поражениях в 18 матчах. На второй строчке казанский УНИКС, у которого также 16 выигранных и два проигранных матча. «Бетсити Парма» третья — 12-6.