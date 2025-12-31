Скидки
Баскетбол

Кириленко поддержал Егора Дёмина, заявив о необходимости лидера масштаба Овечкина

Кириленко поддержал Егора Дёмина, заявив о необходимости лидера масштаба Овечкина
Комментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о 19-летнем россиянине Егоре Дёмине, выступающим за «Бруклин Нетс» в НБА на позиции разыгрывающего.

— Очень хочу, чтобы в России был такой баскетболист, который поведёт за собой национальную сборную и продолжит круто выступать в НБА. Возьмём пример из хоккея — Александр Овечкин. В любое время может появится спортсмен, который побьёт твой рекорд. Найдётся баскетболист, который будет играть лучше, чем я в 2004 году.

— Егор Дёмин с вами советовался, когда переходил в «Бруклин»?
— Мы с ним на связи, пишем друг другу сообщения. Все рады, что появился игрок в НБА, который так высоко забрался. Я с его отцом ещё играл. Советы Егору не даю, но всегда поддерживаю его, — приводит слова Кириленко «РБ Спорт».

