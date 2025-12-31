Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню всей ареной в честь 41-летия

Фанаты команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» перед началом матча регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс» (106:128) поздравили четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса с 41-летием, исполнив песню.

Сезон-2025/2026 стал для звёздного форварда 23-м в североамериканской лиге, что является абсолютным рекордом в НБА.

Леброн попал на драфт НБА сразу после окончания старшей школы, не проведя ни одного матча в колледже. Джеймс был выбран в 2003 году командой «Кливленд Кавальерс» под первым номером. За 23 сезона в лиге Джеймс четырежды становился чемпионом, четырёхкратным MVP регулярки, а также четырёхкратным MVP финала.