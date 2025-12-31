Скидки
Главная Баскетбол Новости

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню всей ареной в честь 41-летия

Комментарии

Фанаты команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» перед началом матча регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс» (106:128) поздравили четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса с 41-летием, исполнив песню.

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 128
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 30, Джеймс - 17, Хэйс - 13, Кнехт - 10, Эйтон - 10, Ларэвиа - 9, Вандербилт - 8, Смарт - 6, Смит - 3, Тьеро, Джеймс, Клебер
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Сассер - 19, Стюарт - 15, Дюрен - 14, Холланд - 11, Айви - 9, Грин - 8, Томпсон - 7, Харрис - 7, Робинсон - 6, Рид - 3, Ланир - 2, Дженкинс

Сезон-2025/2026 стал для звёздного форварда 23-м в североамериканской лиге, что является абсолютным рекордом в НБА.

Леброн попал на драфт НБА сразу после окончания старшей школы, не проведя ни одного матча в колледже. Джеймс был выбран в 2003 году командой «Кливленд Кавальерс» под первым номером. За 23 сезона в лиге Джеймс четырежды становился чемпионом, четырёхкратным MVP регулярки, а также четырёхкратным MVP финала.

Комментарии
