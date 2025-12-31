«Стоило подписать тогда контракт, малыш». Дончич применил трэш-ток к Шрёдеру

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», во время встречи с «Сакраменто Кингз» (125:101) в ночь на 29 декабря применил трэш-ток к разыгрывающему «Кингз» Деннису Шрёдеру.

«Тебе стоило подписать контракт, малыш», — сказал Дончич Шрёдеру в одном из эпизодов во время паузы в матче.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Лука напомнил Деннису ситуацию из 2021 года, когда немецкий разыгрывающий выступал за «Лейкерс» и Шрёдер отказался от контракта с «Лейкерс» на четыре года стоимостью $ 84 млн, рассчитывая получить более выгодное предложение. Но вместо этого подписал однолетний минимальный контракт с «Бостон Селтикс».