Главная Баскетбол Новости

«Стоило подписать тогда контракт, малыш». Дончич применил трэш-ток к Шрёдеру

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», во время встречи с «Сакраменто Кингз» (125:101) в ночь на 29 декабря применил трэш-ток к разыгрывающему «Кингз» Деннису Шрёдеру.

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 101
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Джеймс - 24, Смит - 21, Хатимура - 12, Эйтон - 11, Ларэвиа - 11, Вандербилт - 5, Кнехт - 3, Тьеро - 2, Клебер - 2, Джеймс, Тимме, Смарт
Сакраменто Кингз: Дерозан - 22, Рейно - 16, Уэстбрук - 13, Монк - 11, Клиффорд - 11, Шрёдер - 11, Кардуэлл - 7, Ачиува - 5, Макдермотт - 3, Эллис - 2, Шарич

«Тебе стоило подписать контракт, малыш», — сказал Дончич Шрёдеру в одном из эпизодов во время паузы в матче.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Лука напомнил Деннису ситуацию из 2021 года, когда немецкий разыгрывающий выступал за «Лейкерс» и Шрёдер отказался от контракта с «Лейкерс» на четыре года стоимостью $ 84 млн, рассчитывая получить более выгодное предложение. Но вместо этого подписал однолетний минимальный контракт с «Бостон Селтикс».

