«Весь год не было полного состава». Леброн — о поражении в матче с «Детройтом»

41-летний форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс из команды «Лос-Анджелес Лейкерс» высказался после поражения в матче с «Детройт Пистонс» (106:128).

«Не мне рассуждать, как судили или не судили. У нас весь год не было полного состава. Сейчас отсутствуют несколько очень важных игроков. И, конечно, я сам пропустил начало сезона. У нас выбыл наш звёздный атакующий защитник [Остин Ривз], сейчас нет Руи [Хатимуры]. Гейб [Винсент] уже давно не играет. Джексон [Хэйс] только что вернулся. Постоянные изменения — туда-сюда. Поэтому очень сложно наладить сыгранность и ритм на площадке с теми, с кем ты, как ты знаешь, будешь играть каждую ночь…

Но это всё равно не оправдание. Мы всё равно должны выходить и выполнять свою работу… Сегодня победила лучшая команда», — приводит слова Леброна ESPN.