Главная Баскетбол Новости

«Весь год не было полного состава». Леброн — о поражении в матче с «Детройтом»

Комментарии

41-летний форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс из команды «Лос-Анджелес Лейкерс» высказался после поражения в матче с «Детройт Пистонс» (106:128).

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 128
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 30, Джеймс - 17, Хэйс - 13, Кнехт - 10, Эйтон - 10, Ларэвиа - 9, Вандербилт - 8, Смарт - 6, Смит - 3, Тьеро, Джеймс, Клебер
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Сассер - 19, Стюарт - 15, Дюрен - 14, Холланд - 11, Айви - 9, Грин - 8, Томпсон - 7, Харрис - 7, Робинсон - 6, Рид - 3, Ланир - 2, Дженкинс

«Не мне рассуждать, как судили или не судили. У нас весь год не было полного состава. Сейчас отсутствуют несколько очень важных игроков. И, конечно, я сам пропустил начало сезона. У нас выбыл наш звёздный атакующий защитник [Остин Ривз], сейчас нет Руи [Хатимуры]. Гейб [Винсент] уже давно не играет. Джексон [Хэйс] только что вернулся. Постоянные изменения — туда-сюда. Поэтому очень сложно наладить сыгранность и ритм на площадке с теми, с кем ты, как ты знаешь, будешь играть каждую ночь…

Но это всё равно не оправдание. Мы всё равно должны выходить и выполнять свою работу… Сегодня победила лучшая команда», — приводит слова Леброна ESPN.

«Лейкерс» огорчили. Опять. И прямо в день рождения Леброна
«Лейкерс» огорчили. Опять. И прямо в день рождения Леброна
Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню всей ареной в честь 41-летия
