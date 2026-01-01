Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шарлотт Хорнетс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 1 января 2026, счёт 125:132, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

45 очков Карри и Батлера помогли «Голден Стэйт» победить «Шарлотт» в матче НБА
Комментарии

В ночь с 31 декабря по 1 января мск на паркете «Спектрум-центр» в Шарлотте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 132:125. Таким образом, «Уорриорз» одержали вторую победу подряд в НБА.

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
125 : 132
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 33, Болл - 27, Нуппель - 20, Секстон - 16, Джеймс - 9, Холл - 9, Салон - 6, Грин - 5, Диабате, Коннотон, Манн, Макнили
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Подзиемски - 19, Батлер - 19, Сантос - 13, Грин - 10, Пэйтон II - 9, Пост - 9, Хорфорд - 8, Муди - 7, Мелтон - 7, Ричард - 5, Куминга, Хилд, Джексон-Дэвис, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал американский тяжёлый форвард хозяев паркета Брэндон Миллер. В его активе 33 очка, два подбора и две передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий из США Ламело Болл набрал 27 очков и сделал по пять подборов и передач.

Американский разыгрывающий и лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 26 очков, а также совершил два подбора и четыре результативные передачи. Его одноклубник лёгкий форвард Джимми Батлер набрал 19 очков. соответственно.

В следующем матче «Шарлотт» встретится в гостях с «Милуоки Бакс», а «Голден Стэйт» сыграет на своей площадке с «Оклахома-Сити Тандер». Оба матча пройдут 3 января.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Было честью разделить с Карри площадку». Дёмин — после очередного яркого матча в НБА
«Было честью разделить с Карри площадку». Дёмин — после очередного яркого матча в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android