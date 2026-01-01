45 очков Карри и Батлера помогли «Голден Стэйт» победить «Шарлотт» в матче НБА

В ночь с 31 декабря по 1 января мск на паркете «Спектрум-центр» в Шарлотте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 132:125. Таким образом, «Уорриорз» одержали вторую победу подряд в НБА.

Самым результативным игроком матча стал американский тяжёлый форвард хозяев паркета Брэндон Миллер. В его активе 33 очка, два подбора и две передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий из США Ламело Болл набрал 27 очков и сделал по пять подборов и передач.

Американский разыгрывающий и лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 26 очков, а также совершил два подбора и четыре результативные передачи. Его одноклубник лёгкий форвард Джимми Батлер набрал 19 очков. соответственно.

В следующем матче «Шарлотт» встретится в гостях с «Милуоки Бакс», а «Голден Стэйт» сыграет на своей площадке с «Оклахома-Сити Тандер». Оба матча пройдут 3 января.