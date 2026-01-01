Скидки
Баскетбол

Сан-Антонио Спёрс — Нью-Йорк Никс, результат матча 1 января 2026, счет 134:132, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» дома одолеть «Никс»
Комментарии

В ночь на 1 января мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева выиграли встречу со счётом 134:132 (36:45; 27:28; 30:29; 41:30).

НБА — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
134 : 132
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Шампани - 36, Вембаньяма - 31, Фокс - 26, Джонсон - 19, Корнет - 7, Барнс - 7, Касл - 5, Харпер - 2, Олиник - 1, Маклафлин, Сохан, Брайант, Бийомбо, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Макбрайд - 21, Кларксон - 20, Таунс - 20, Бриджес - 13, Ануноби - 9, Диавара - 6, Хукпорти - 6, Маккаллар - 3, Колек - 3, Ябуселе - 2, Дадье, Джемисон

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сан-Антонио Спёрс» Джулиан Шампани. В его активе 36 очков и шесть подборов. Также дабл-даблом отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, он набрал 31 очко, сделал 13 подборов и записал на свой счёт один блокшот.

В составе «Нью-Йорк Никс» лучшим стал разыгрывающий Джейлен Брансон (29 очков, четыре подбора, восемь результативных передач и два перехвата).

Турнирная таблица НБА-2025/2026
Календарь НБА-2025/2026
