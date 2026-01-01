Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» дома одолеть «Никс»

В ночь на 1 января мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева выиграли встречу со счётом 134:132 (36:45; 27:28; 30:29; 41:30).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сан-Антонио Спёрс» Джулиан Шампани. В его активе 36 очков и шесть подборов. Также дабл-даблом отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, он набрал 31 очко, сделал 13 подборов и записал на свой счёт один блокшот.

В составе «Нью-Йорк Никс» лучшим стал разыгрывающий Джейлен Брансон (29 очков, четыре подбора, восемь результативных передач и два перехвата).