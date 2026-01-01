Баскетболисты «Денвер Наггетс» без Йокича на выезде одолели «Торонто Рэпторс»

В ночь на 1 января мск на паркете арены «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Торонто Рэпторс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 106:103 (32:23; 31:31; 22:25; 21:24).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто Рэпторс» Брэндон Ингрэм. В его активе 30 очков, восемь подборов, одна результативная передача и одна потеря.

В составе победителей лучшую статистику продемонстрировал 23-летний защитник Пейтон Уотсон. Он набрал 24 очка, совершил восемь подборов, сделал два перехвата и допустил одну потерю.

Напомним, лидер «Денвер Наггетс», сербский центровой Никола Йокич выбыл из строя как минимум на четыре недели из-за травмы колена.