Главная Баскетбол Новости

Торонто Рэпторс — Денвер Наггетс, результат матча 1 января 2026, счет 103:106, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Баскетболисты «Денвер Наггетс» без Йокича на выезде одолели «Торонто Рэпторс»
В ночь на 1 января мск на паркете арены «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Торонто Рэпторс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 106:103 (32:23; 31:31; 22:25; 21:24).

НБА — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
103 : 106
Денвер Наггетс
Денвер
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 30, Куикли - 22, Барнс - 20, Барретт - 17, Мюррей-Бойлс - 6, Уолтер - 2, Шид - 2, Агбаджи - 2, Баттл - 2, Дик, Могбо, Бамба, Темпл, Мамукелашвили
Денвер Наггетс: Уотсон - 24, Мюррэй - 21, Валанчюнас - 17, Холмс - 11, Пикетт - 10, Хардуэй-младший - 9, Браун - 8, Джонс - 6, Джонс, Строутер, Тайсон, Ннаджи

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто Рэпторс» Брэндон Ингрэм. В его активе 30 очков, восемь подборов, одна результативная передача и одна потеря.

В составе победителей лучшую статистику продемонстрировал 23-летний защитник Пейтон Уотсон. Он набрал 24 очка, совершил восемь подборов, сделал два перехвата и допустил одну потерю.

Напомним, лидер «Денвер Наггетс», сербский центровой Никола Йокич выбыл из строя как минимум на четыре недели из-за травмы колена.

