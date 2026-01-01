Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» дома обыграть «Вашингтон Уизардс»

В ночь на 1 января мск на паркете арены «Файсерв-форум» в Милуоки (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Милуоки Бакс» и «Вашингтон Уизардс». Гости выиграли встречу со счётом 114:113 (30:32; 35:30; 21:26; 28:25).

Самым результативным игроком матча стал звёздный форвард Яннис Адетокунбо. В его активе 33 очка, 15 подборов, три результативные передачи и шесть потерь.

Лучшим игроком в составе победителей стал 20-летний французский центровой Алекс Сарр. Он набрал 20 очков, сделал 11 подборов, отдал две результативные передачи, совершил четыре блокшота и допустил две потери.