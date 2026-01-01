Скидки
Милуоки Бакс — Вашингтон Уизардс», результат матча 1 января 2025, счет 113:114, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» дома обыграть «Вашингтон Уизардс»
Комментарии

В ночь на 1 января мск на паркете арены «Файсерв-форум» в Милуоки (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Милуоки Бакс» и «Вашингтон Уизардс». Гости выиграли встречу со счётом 114:113 (30:32; 35:30; 21:26; 28:25).

НБА — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
113 : 114
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Портер - 19, Роллинз - 16, Тёрнер - 13, Портис - 13, Грин - 9, Харрис - 5, Кузма - 5, Симс, Трент-мл., Коффи, Адетокунбо, Джексон, Энтони
Вашингтон Уизардс: Каррингтон - 20, Сарр - 20, Макколлум - 18, Джонсон - 14, Шампани - 12, Кулибали - 10, Багли III - 9, Джонсон - 8, Райли - 3, Вукчевич, Уоткинс, Брэнэм, Купер, Гилл, Миддлтон

Самым результативным игроком матча стал звёздный форвард Яннис Адетокунбо. В его активе 33 очка, 15 подборов, три результативные передачи и шесть потерь.

Лучшим игроком в составе победителей стал 20-летний французский центровой Алекс Сарр. Он набрал 20 очков, сделал 11 подборов, отдал две результативные передачи, совершил четыре блокшота и допустил две потери.

