30 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» разгромную победу над «Портлендом»

В ночь на 1 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахоме (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Оклахома-Сити Тандер» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева выиграли встречу со счётом 124:95 (38:30; 35:25; 26:21; 25:19).

Самым результативным игроком матча стал звёздный разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. В его активе 30 очков, два подбора, шесть результативных передач и четыре перехвата.

У гостей лучшей статистикой отметился французский защитник Сиди Сиссоко. Он набрал 19 очков, сделал один подбор, отдал две результативные передачи, сделал один блокшот и допустил три потери.