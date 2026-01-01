Скидки
Оклахома-Сити Тандер — Портленд Трэйл Блэйзерс, результат матча 1 января 2026, счет 101:113, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

30 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» разгромную победу над «Портлендом»
Комментарии

В ночь на 1 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахоме (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Оклахома-Сити Тандер» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева выиграли встречу со счётом 124:95 (38:30; 35:25; 26:21; 25:19).

НБА — регулярный чемпионат
01 января 2026, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 95
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Митчелл - 17, Джо - 15, Уильямс - 13, Дорт - 12, Холмгрен - 12, Карлсон - 12, Уоллес - 5, Карузо - 3, Уильямс - 3, Уиггинс - 2, Янгблад
Портленд Трэйл Блэйзерс: Сиссоко - 19, Авдия - 17, Шарп - 14, Лав - 10, Мюррэй - 10, Уильямс - 8, Клингэн - 6, Камара - 6, Ян - 3, Рупер - 2, Уэсли, Тибулл, Холидэй, Грант, Рит

Самым результативным игроком матча стал звёздный разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. В его активе 30 очков, два подбора, шесть результативных передач и четыре перехвата.

У гостей лучшей статистикой отметился французский защитник Сиди Сиссоко. Он набрал 19 очков, сделал один подбор, отдал две результативные передачи, сделал один блокшот и допустил три потери.

