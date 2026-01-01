НБА: результаты матчей 1 января

В ночь на 1 января в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей НБА на 1 января:
«Шарлотт Хорнетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 125:132;
«Атланта Хоукс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 126:102;
«Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» — 110:112;
«Кливленд Кавальерс» — «Финикс Санз» — 129:113;
«Чикаго Буллз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 134:118;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс» — 134:132;
«Торонто Рэпторс» — «Денвер Наггетс» — 103:106;
«Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс» — 113:114;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 124:95.