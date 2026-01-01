Названа причина, по которой Егор Дёмин пропустит матч с «Хьюстоном» в НБА

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не будет участвовать в предстоящем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», который пройдёт завтра, 2 января. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей странице в социальной сети X.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 января 2026, пятница. 02:00 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

По имеющимся данным, у Дёмина отмечаются боли в пояснице. Также сообщается, что форвард Майкл Портер-младший по болезни может не выйти на площадку, а у защитника Теренса Мэнна ушиб правого бедра. Их участие в матче остаётся под вопросом. Напомним, «Бруклин» в нынешнем сезоне одержал 10 побед, потерпел 20 поражений и занимает 13-е место в Восточной конференции.