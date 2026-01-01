Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа причина, по которой Егор Дёмин пропустит матч с «Хьюстоном» в НБА

Названа причина, по которой Егор Дёмин пропустит матч с «Хьюстоном» в НБА
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не будет участвовать в предстоящем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», который пройдёт завтра, 2 января. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей странице в социальной сети X.

НБА — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По имеющимся данным, у Дёмина отмечаются боли в пояснице. Также сообщается, что форвард Майкл Портер-младший по болезни может не выйти на площадку, а у защитника Теренса Мэнна ушиб правого бедра. Их участие в матче остаётся под вопросом. Напомним, «Бруклин» в нынешнем сезоне одержал 10 побед, потерпел 20 поражений и занимает 13-е место в Восточной конференции.

Сейчас читают:
«Было честью разделить с Карри площадку». Дёмин — после очередного яркого матча в НБА
«Было честью разделить с Карри площадку». Дёмин — после очередного яркого матча в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android