Матчи НБА в Рождество собрали у экранов рекордную за 15 лет аудиторию

Матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в католическое Рождество, 25 декабря, установили рекорд по количеству зрителей за последние 15 лет. Об этом сообщает издание ABC News.

Суммарная американская телеаудитория пяти рождественских игр на каналах ABC и ESPN превысила 47 млн человек. Этот показатель вырос на 45% по сравнению с прошлогодним рождественским уикендом. Среднее число зрителей за игрой составило 5,5 млн, что на 4% больше, чем годом ранее.

Наиболее популярной стала встреча «Нью-Йорк Никс» с «Кливленд Кавальерс» (126:124), которая стартовала в полдень по восточному времени. Её посмотрели в среднем 6,4 млн зрителей, что стало рекордом для этого временного слота в Рождество.

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2025, четверг. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 124
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 34, Кларксон - 25, Колек - 16, Харт - 15, Бриджес - 12, Таунс - 11, Ануноби - 8, Диавара - 5, Дадье, Эвбуомван, Робинсон, Ябуселе, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 34, Гарлэнд - 20, Тайсон - 16, Мобли - 14, Хантер - 13, Меррилл - 11, Аллен - 7, Уэйд - 6, Брайант - 3, Болл, Портер, Проктор, Томлин

Игры «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс» (102:117) и «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс» (126:116) также показали лучшие результаты для своих таймслотов с 2017 и 2019 годов соответственно.

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2025, четверг. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
102 : 117
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 22, Хартенштайн - 13, Уильямс - 12, Карузо - 12, Холмгрен - 10, Дорт - 8, Уильямс - 8, Джо - 5, Уиггинс - 5, Уоллес - 5, Карлсон - 2, Янгблад, Барнхайзер
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 29, Вембаньяма - 19, Касл - 19, Барнс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 9, Корнет - 6, Васселл - 5, Маклафлин - 3, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Шампани, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 01:17 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 116
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Мелтон - 16, Батлер - 14, Хорфорд - 14, Подзиемски - 13, Муди - 12, Джексон-Дэвис - 10, Грин - 7, Пэйтон II - 6, Пост - 6, Ричард - 5, Куминга, Хилд, Сантос, Спенсер
Даллас Маверикс: Флэгг - 27, Уильямс - 26, Маршалл - 14, Вашингтон - 14, Кристи - 13, Томпсон - 7, Гэффорд - 6, Нембард - 4, Дэвис - 3, Мартин - 2, Харди, Расселл, Пауэлл

Помимо телевизионных показателей, лига отчиталась о рекордном охвате в социальных сетях. Контент с хештегом #NBAXmas набрал 1,6 млрд просмотров, что на 23% превышает результат рождественских праздников 2024 года. По этому показателю НБА стала самой просматриваемой спортивной организацией в соцсетях за 25 декабря.

