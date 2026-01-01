Матчи НБА в Рождество собрали у экранов рекордную за 15 лет аудиторию

Матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в католическое Рождество, 25 декабря, установили рекорд по количеству зрителей за последние 15 лет. Об этом сообщает издание ABC News.
Суммарная американская телеаудитория пяти рождественских игр на каналах ABC и ESPN превысила 47 млн человек. Этот показатель вырос на 45% по сравнению с прошлогодним рождественским уикендом. Среднее число зрителей за игрой составило 5,5 млн, что на 4% больше, чем годом ранее.
Наиболее популярной стала встреча «Нью-Йорк Никс» с «Кливленд Кавальерс» (126:124), которая стартовала в полдень по восточному времени. Её посмотрели в среднем 6,4 млн зрителей, что стало рекордом для этого временного слота в Рождество.
Игры «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс» (102:117) и «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс» (126:116) также показали лучшие результаты для своих таймслотов с 2017 и 2019 годов соответственно.
Помимо телевизионных показателей, лига отчиталась о рекордном охвате в социальных сетях. Контент с хештегом #NBAXmas набрал 1,6 млрд просмотров, что на 23% превышает результат рождественских праздников 2024 года. По этому показателю НБА стала самой просматриваемой спортивной организацией в соцсетях за 25 декабря.
- 1 января 2026
-
18:10
-
17:55
-
15:00
-
12:05
-
12:00
-
09:30
-
07:40
-
06:46
-
06:34
-
06:20
-
06:05
-
03:17
-
00:40
- 31 декабря 2025
-
23:27
-
22:33
-
22:05
-
21:47
-
20:50
-
19:57
-
18:55
-
18:07
-
17:57
-
16:56
-
15:53
-
14:57
-
14:17
-
14:00
-
13:33
-
12:58
-
12:30
-
12:17
-
11:34
-
11:11
-
10:23
-
09:40