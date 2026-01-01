Матчи НБА в Рождество собрали у экранов рекордную за 15 лет аудиторию

Матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в католическое Рождество, 25 декабря, установили рекорд по количеству зрителей за последние 15 лет. Об этом сообщает издание ABC News.

Суммарная американская телеаудитория пяти рождественских игр на каналах ABC и ESPN превысила 47 млн человек. Этот показатель вырос на 45% по сравнению с прошлогодним рождественским уикендом. Среднее число зрителей за игрой составило 5,5 млн, что на 4% больше, чем годом ранее.

Наиболее популярной стала встреча «Нью-Йорк Никс» с «Кливленд Кавальерс» (126:124), которая стартовала в полдень по восточному времени. Её посмотрели в среднем 6,4 млн зрителей, что стало рекордом для этого временного слота в Рождество.

Игры «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс» (102:117) и «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс» (126:116) также показали лучшие результаты для своих таймслотов с 2017 и 2019 годов соответственно.

Помимо телевизионных показателей, лига отчиталась о рекордном охвате в социальных сетях. Контент с хештегом #NBAXmas набрал 1,6 млрд просмотров, что на 23% превышает результат рождественских праздников 2024 года. По этому показателю НБА стала самой просматриваемой спортивной организацией в соцсетях за 25 декабря.