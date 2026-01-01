Грин потребовал от Сильвера включить Леброна в состав на Матч всех звёзд — 2026

Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что комиссару НБА Адаму Сильверу следует обеспечить участие Леброна Джеймса в Матче всех звёзд 2026 года, даже если тот не наберёт достаточного количества голосов.

«Знаю, многие говорят: «Он не должен быть на Матче всех звёзд». Заткнитесь. Должен. Потому что он был лицом НБА на протяжении 20 лет. Придумайте, как это сделать. Не существует мира, в котором Леброн Джеймс не играет в Матче всех звёзд», — заявил Грин в видео для своего YouTube-канала The Draymond Green Show.

Грин напомнил, что в 2019 году Сильвер использовал своё право и добавил в состав на Матч всех звёзд Дирка Новицки и Дуэйна Уэйда в их прощальные сезоны, несмотря на отсутствие формальных оснований.

Напомним, по итогам первого этапа голосования болельщиков 40-летний Леброн Джеймс занимает лишь девятое место среди форвардов Западной конференции. Это ставит под угрозу его участие в главном звёздном шоу лиги, которое пройдёт в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр».

Леброн участвовал в Матче всех звёзд НБА 21 год подряд, что является абсолютным рекордом в истории лиги.