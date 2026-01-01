Эксперт назвал самых разочаровывающих игроков НБА в сезоне-2025/2026

Журналист The Athletic Джон Холлингер представил свой антирейтинг игроков НБА, которые в текущем сезоне-2025/2026 больше всего разочаровывают ожидания. Возглавили «символическую сборную» три разыгрывающих звёздного уровня с юга США.

Наибольшее внимание Холлингер уделяет Джа Моранту («Мемфис Гриззлис»), Ламело Боллу («Шарлотт Хорнетс») и Трею Янгу («Атланта Хоукс»). Эксперт отмечает, что три года назад все они были участниками «Матча всех звёзд», а будущее их и их команд казалось безоблачным.

«Невероятно, но с 2022 года ни один из них не выигрывал серии плей-офф», — пишет аналитик. По его мнению, карьера всех троих пошла под откос из-за череды травм, несерьёзной игры в защите и остановившегося развития. Морант уже был отстранён собственной командой в этом сезоне, вокруг Болла ходят слухи об обмене, а Янг — потенциальный свободный агент, и его команда не предпринимает никаких серьёзных шагов для продления его контракта.

В расширенный список также вошли Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), Джаред Маккейн («Филадельфия Сиксерс»), Гершон Ябуселе («Нью-Йорк Никс»), Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»), Херберт Джонс («Нью-Орлеан Пеликанс») и Кэмерон Джонсон («Денвер Наггетс»).

Холлингер подчеркнул, что сезон ещё далёк от завершения, у игроков есть время исправить впечатление. Однако на старте 2026 года именно эти баскетболисты, по его мнению, сильнее всего недотягивают до возложенных на них надежд.