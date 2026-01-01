Пол: карьера Реддиша не сложилась из-за обстоятельств и удара по самооценке

Агент четырёхкратного чемпиона НБА и форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол объяснил, почему американский профессиональный баскетболист Кэм Реддиш не смог реализовать свой высокий потенциал в НБА.

«Видел, как этот парень набрал 50 самых лёгких очков, мы думали: «Чёрт, это выглядело так легко». 206 см, плавные движения. Когда он поступил в колледж с Роуэном Барреттом и Зайоном Уильямсоном, он был как бы третьим вариантом. Это может повлиять на твою психику, на уверенность в себе… Потом ты идёшь на драфт, где должен быть выбран в пятёрке лучших.

Ты попадаешь на 10-е место в команду, что взяла игрока, который всё время был выше тебя в рейтинге и был перед тобой на четвёртом месте, Деандре Хантера. Потом тебя обменивают, это обстоятельства», — приводит слова Пола аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.