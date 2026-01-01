Фото: болельщик вручную исправил фамилию Дёмина на своём джерси

Поклонник 19-летнего российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина показал в своём аккаунте в социальной сети Х, как он собственноручно модернизировал форму Дёмина из NCAA, добавив букву «ё».

Кастомная джерси Фото: x.com/amesflames

«Обновил свою майку «Демин» до майки «Дёмин». Только не смотрите слишком внимательно. Мы любим тебя, Егор», — подписал фотографию фанат.

Напомним, Егор Дёмин к настоящему моменту принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которых в среднем набирал 9,8 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 3,4 передачи.

