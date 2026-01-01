Рейтинг новичков НБА на 1 января. Флэгг снова первый, Дёмин — девятый

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026.

Лучшие новички НБА на 1 января:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

2. Koн Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).

3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).

4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).

5. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

6. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).

7. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).

8. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).

9. Eгор Дёмин («Бруклин Нетс»).

10. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).

Флэгг был выбран под первым номером на драфте.