Главная Баскетбол Новости

Рейтинг новичков НБА на 1 января. Флэгг снова первый, Дёмин — девятый

Комментарии

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026.

Лучшие новички НБА на 1 января:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
2. Koн Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
5. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
6. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
7. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
8. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).
9. Eгор Дёмин («Бруклин Нетс»).
10. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).

Флэгг был выбран под первым номером на драфте.

