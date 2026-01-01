Пол — о Симмонсе: некоторые парни добираются до вершины горы и хотят спуститься обратно

Известный агент Рич Пол высказался о резком спаде в карьере бывшей суперзвезды НБА Бена Симмонса.

«Всё, чего хотел Бен, сбылось. Первый номер драфта, лучший новичок года, участник Матча всех звёзд, участник сборной всех звёзд НБА и максимальный контракт. Либо ты любишь то, что даёт тебе игра, либо любишь саму игру. Некоторые парни добираются до вершины горы и хотят спуститься обратно», — сказал Пол в видео для YouTube-канала Game Over with Max Kellerman and Rich Paul.

Напомним, 29-летний Симмонс, выбранный под первым номером на драфте 2016 года, трижды участвовал в Матче всех звёзд и считался одним из самых талантливых разыгрывающих лиги.