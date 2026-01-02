Агент Леброна Джеймса вступился за Луку Дончича, критикуемого за защиту

Агент Леброна Джеймса Рич Пол вступился за Луку Дончича, который подвергается жёсткой критике за игру в защите в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Не хочу быть слишком суровым к Луке, потому что я действительно думаю, что Лука будет играть в защиту… Но опять же, если мы действительно разберём записи всех звёздных игроков, от которых вы требуете 30 очков каждую ночь, очень немногие из них будут набирать 30 каждую ночь и играть в защиту», — сказал Пол в видео для YouTube-канала Game Over with Max Kellerman and Rich Paul.

Полем для сравнения стала дискуссия о защите. Со-ведущий и известный обозреватель Макс Келлерман, обсуждая величайших защитников, неожиданно сравнил Леброна Джеймса в сезоне 2012/2013 с Деннисом Родманом, назвав его игру на том отрезке карьеры лучшим примером защитного мастерства, которое он видел.

В нынешнем же сезоне статистика показывает, что оба лидера «Лейкерс» — 41-летний Джеймс и 26-летний Дончич — испытывают проблемы в защите, имея худшие показатели в команде.