Баскетбол

Бруклин Нетс — Хьюстон Рокетс, результат матча 2 января 2026, счет 96:120, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Егора Дёмина крупно проиграл «Хьюстону», у Дюранта дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 1 на 2 января мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу со счётом 120:96.

НБА — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 120
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бруклин Нетс: Томас - 21, Уильямс - 14, Клауни - 11, Клэкстон - 11, Вульф - 9, Пауэлл - 8, Шарп - 8, Уилсон - 8, Мартин - 3, Траоре - 3, Дёмин, Лидделл, Мэнн
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 23, Дюрант - 22, Шенгюн - 20, Исон - 15, Смит II - 14, Шеппард - 14, Окоги - 5, Тэйт - 4, Холидей - 3, Финни-Смит, Дэвисон, Адамс, Капела, Грин

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил игру из-за повреждения.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Хьюстона» Амен Томпсон, набравший 23 очка, четыре подбора и три ассиста. Его партнёр по команде лёгкий форвард Кевин Дюрант оформил дабл-дабл — 22 очка, пять подборов и 11 результативных передач.

В составе «Нетс» больше всех набрал атакующий защитник Кэмерон Томас — 21 очко, один подбор и один ассист.

Новости. Баскетбол
