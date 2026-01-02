«Бруклин» без Егора Дёмина крупно проиграл «Хьюстону», у Дюранта дабл-дабл

В ночь с 1 на 2 января мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу со счётом 120:96.

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил игру из-за повреждения.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Хьюстона» Амен Томпсон, набравший 23 очка, четыре подбора и три ассиста. Его партнёр по команде лёгкий форвард Кевин Дюрант оформил дабл-дабл — 22 очка, пять подборов и 11 результативных передач.

В составе «Нетс» больше всех набрал атакующий защитник Кэмерон Томас — 21 очко, один подбор и один ассист.