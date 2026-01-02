Агент Рич Пол дал однозначный ответ насчёт партнерства Леброна со Стефеном Карри

Агент Рич Пол, представляющий интересы звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, отреагировал на возможное объединение его клиента с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Может, нам тогда уже в детские игры сыграть? Такого никогда не будет. Зачем обсуждать то, чему не суждено случиться?» — заявил Пол в рамках подкаста Game Over.

Примечательно, что на прошедшем дедлайне НБА неоднократно обсуждалась возможность того, что 41-летний Джеймс и 37-летний Карри объединят усилия в одной команде. Однако дальше слухов эта идея не продвинулась.