«Бостон» переиграл в гостях «Сакраменто» с дабл-даблом Джейлена Брауна

В ночь с 1 на 2 января мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Бостон Селтикс». Гости выиграли встречу со счётом 120:106.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл — 29 очков, 10 подборов и четыре ассиста. В составе «Сакраменто» лучшим стал тяжёлый форвард Демар Дерозан — 25 очков, пять подборов и шесть результативных передач.

«Селтикс» выиграли шестой матч из последних семи, «Кингз» потерпели третье поражение кряду.