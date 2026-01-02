Скидки
Главная Баскетбол Новости

Сакраменто Кингз — Бостон Селтикс, результат матча 2 января 2026, счет 106:120, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бостон» переиграл в гостях «Сакраменто» с дабл-даблом Джейлена Брауна
Комментарии

В ночь с 1 на 2 января мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Бостон Селтикс». Гости выиграли встречу со счётом 120:106.

НБА — регулярный чемпионат
02 января 2026, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
106 : 120
Бостон Селтикс
Бостон
Сакраменто Кингз: Дерозан - 25, Шрёдер - 18, Эллис - 16, Ачиува - 14, Рейно - 12, Уэстбрук - 10, Мюррэй - 7, Юбэнкс - 4, Монк, Клиффорд, Макдермотт, Шарич, Картер
Бостон Селтикс: Браун - 29, Уайт - 16, Притчард - 16, Хозер - 15, Саймонс - 14, Кета - 13, Гарза - 11, Гонсалес - 3, Шейерман - 3, Майнотт, Тиллман, Уолш, Буше

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл — 29 очков, 10 подборов и четыре ассиста. В составе «Сакраменто» лучшим стал тяжёлый форвард Демар Дерозан — 25 очков, пять подборов и шесть результативных передач.

«Селтикс» выиграли шестой матч из последних семи, «Кингз» потерпели третье поражение кряду.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
