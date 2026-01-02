НБА: результаты матчей 2 января

В ночь с 1 на 2 января мск в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей НБА на 2 января:

«Бруклин Нетс» — «Хьюстон Рокетс» — 96:120;

«Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 112:118;

«Даллас Маверикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 108:123;

«Сакраменто Кингз» — «Бостон Селтикс» — 106:120;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 118:101.

Лидером Западной конференции в данный момент является «Оклахома-Сити Тандер» (29 побед и пять поражений). На Востоке лидирует «Детройт Пистонс» (25 побед и девять поражений).

Главные новости дня: