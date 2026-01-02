Евролига: расписание матчей на 2 января

В пятницу, 2 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть шесть матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 2 января:

20:00 мск — «Анадолу Эфес» — «Црвена Звезда»;

22:00 мск — «Баскония» — «Фенербахче»;

22:15 мск — «Панатинаикос» — «Олимпиакос»;

22:30 мск — «Виртус» — «Олимпия»;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Дубай»;

23:00 мск — «Бавария» — «Маккаби» Тель-Авив.

В данный момент возглавляет турнирную таблицу «Валенсия», у которой 13 побед и шесть поражений. На второй строчке — «Хапоэль», на счету которого столько же побед и поражений. Тройку лидеров замыкает «Панатинаикос» (12 побед и шесть поражений).

