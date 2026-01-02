Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес Стамбул — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 2 января

Евролига: расписание матчей на 2 января
Комментарии

В пятницу, 2 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть шесть матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 2 января:

20:00 мск — «Анадолу Эфес» — «Црвена Звезда»;
22:00 мск — «Баскония» — «Фенербахче»;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Олимпиакос»;
22:30 мск — «Виртус» — «Олимпия»;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Дубай»;
23:00 мск — «Бавария» — «Маккаби» Тель-Авив.

В данный момент возглавляет турнирную таблицу «Валенсия», у которой 13 побед и шесть поражений. На второй строчке — «Хапоэль», на счету которого столько же побед и поражений. Тройку лидеров замыкает «Панатинаикос» (12 побед и шесть поражений).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Он был братом. Теперь — никто. Как Пиппен исчез из жизни Джордана
Он был братом. Теперь — никто. Как Пиппен исчез из жизни Джордана

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android