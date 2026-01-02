Скидки
Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
23:00 Мск
Инсайдер назвал легионера ЦСКА, который намерен покинуть команду

Инсайдер назвал легионера ЦСКА, который намерен покинуть команду
Сербский «Партизан» проявляет интерес к центровому московского ЦСКА Тони Джекири. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил инсайдер Андреа Кальцони. По его данным, сам Джекири стремится покинуть московский клуб.

«Мне сообщили, что «Партизан» проявляет интерес к Тони Джекири, который настаивает на уходе из московского ЦСКА. Белградцы ищут усиление на позицию центрового. Ситуация Джекири связана с Тайриком Джонсом, которого хочет видеть в своём составе «Олимпиакос». Посмотрим, что из этого выйдет...» – написал Кальцони.

Джекири выступает за ЦСКА с лета 2023 года.

Главные спортивные новости дня:

