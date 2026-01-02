Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка – 2025/2026 на 2 января

Еврокубок: расписание матчей на 2 января
Комментарии

В пятницу, 2 января, в Еврокубке состоится очередной игровой день, в рамках которого пройдут два матча. Предлагаем ознакомиться с его расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей на 2 января:

19:00 мск — «Нептунас» — «Умана Рейер»;
21:00 мск — «Ратиофарм» Ульм — «Лиеткабелис».

Напомним, действующим чемпионом Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и одержал победу в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026

Ранее известный инсайдер Андреа Кальцони назвал легионера московского ЦСКА, который намерен покинуть команду.

Материалы по теме
Инсайдер назвал легионера ЦСКА, который намерен покинуть команду

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android