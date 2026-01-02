В пятницу, 2 января, в Еврокубке состоится очередной игровой день, в рамках которого пройдут два матча. Предлагаем ознакомиться с его расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей на 2 января:

19:00 мск — «Нептунас» — «Умана Рейер»;

21:00 мск — «Ратиофарм» Ульм — «Лиеткабелис».

Напомним, действующим чемпионом Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и одержал победу в двух матчах.

