Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Денвер» минимум на четыре недели лишился ещё одного центрового, вслед за Йокичем

Центровой «Денвер Наггетс» Йонас Валанчюнас получил травму. Как информирует пресс-служба команды, литовский спортсмен пропустит как минимум четыре недели. У баскетболиста диагностировано растяжение правой икроножной мышцы. Повреждение он получил в матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс» (106:103).

«Йонас будет повторно обследован через четыре недели», — отметили в клубе.

Напомним, в конце декабря травму получил ещё один центровой «Денвера» Никола Йокич. Сербскому спортсмену диагностировали гиперэкстензию левого колена, из-за чего он пропустит минимум четыре недели.

Главные спортивные новости дня:

