Известный портал включил россиян Амосова и Фролова в топ-10 европейских игроков 2008 года

Известный портал NBA Draft Point представил топ-10 европейских баскетболистов 2008 года рождения. В первой десятке оказалось сразу двое россиян — Егор Амосов и Илья Фролов. Оба спортсмена выступают за молодёжный «Реал».

Амосов занял в рейтинге портала пятое место. NBA Draft Point считает Егора пятизвёздочным проспектом. Фролов занял в рейтинге девятое место (четырёхзвёздочный проспект).

Напомним, в декабре 2025 года молодёжка «Реала» с Фроловым и Амосовым выиграла престижный турнир. Егор попал в символическую сборную соревнований.

