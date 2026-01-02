Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Женская команда Университета Техаса подписала самую высокую баскетболистку в истории

Женская команда Университета Техаса подписала самую высокую баскетболистку в истории
Комментарии

Женская команда «Леди Рейдерс» Техасского технологического университета подписала контракт с самой высокой баскетболисткой в истории студенческого американского баскетбола, сообщает издание Reuters.

Рост нигерийки Стефани Окечукву составляет 213 см. Предыдущий рекорд принадлежал Николь Домингес из Университета Среднего Теннесси и Эбби Бутилье из Восточного Иллинойса, чей рост составляет 209 см. По информации ресурса, спортсменку пытались заполучить и другие университеты.

В настоящий момент Окечукву готовится получить лицензию Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Материалы по теме
«Я потерял дар речи, о его весе врут». Дёмин — об игроке НБА, поразившем его своей мощью

Самый высокий баскетболист НБА кладёт 3-очковые броски

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android