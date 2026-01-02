Женская команда Университета Техаса подписала самую высокую баскетболистку в истории

Женская команда «Леди Рейдерс» Техасского технологического университета подписала контракт с самой высокой баскетболисткой в истории студенческого американского баскетбола, сообщает издание Reuters.

Рост нигерийки Стефани Окечукву составляет 213 см. Предыдущий рекорд принадлежал Николь Домингес из Университета Среднего Теннесси и Эбби Бутилье из Восточного Иллинойса, чей рост составляет 209 см. По информации ресурса, спортсменку пытались заполучить и другие университеты.

В настоящий момент Окечукву готовится получить лицензию Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

