Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
23:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Надеюсь, с ним это не случится». Дюрант поддержал Йокича после травмы колена

Форвард «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант поддержал лидера «Денвер Наггетс» серба Николу Йокича, получившего травму колена.

«Меня начали называть «склонным к травмам» после такого, но я надеюсь, этого не произойдёт с ним, потому что это одна из тех нелепых травм, которые вы, на самом деле, не можете контролировать. Вы можете делать всё возможное, но если кто-то упадёт вам на колено… это тяжело.

Хорошо, что это всего четыре недели, ничего серьёзного. Хорошо, что это не растяжение медиальной поддерживающей связки. Похоже, проблема небольшая и скоро он вернётся», — приводит слова Дюранта ESPN.

