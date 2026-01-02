«Надеюсь, с ним это не случится». Дюрант поддержал Йокича после травмы колена

Форвард «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант поддержал лидера «Денвер Наггетс» серба Николу Йокича, получившего травму колена.

«Меня начали называть «склонным к травмам» после такого, но я надеюсь, этого не произойдёт с ним, потому что это одна из тех нелепых травм, которые вы, на самом деле, не можете контролировать. Вы можете делать всё возможное, но если кто-то упадёт вам на колено… это тяжело.

Хорошо, что это всего четыре недели, ничего серьёзного. Хорошо, что это не растяжение медиальной поддерживающей связки. Похоже, проблема небольшая и скоро он вернётся», — приводит слова Дюранта ESPN.