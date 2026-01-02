Скидки
Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Инсайдер: Стефен Карри и Дрэймонд Грин могут пропустить следующий матч «Уорриорз»

Инсайдер: Стефен Карри и Дрэймонд Грин могут пропустить следующий матч «Уорриорз»
Комментарии

Звёзды клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» американцы Стефен Карри и Дрэймонд Грин могут не выступить в предстоящем мачте регулярного чемпионата с «Оклахома Сити-Тандер», сообщает инсайдер ESPN Энтони Слейтер.

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
По информации обозревателя, Дрэймонд Грин пропустит игру из-за предоставленного отдыха. Выступление разыгрывающего Стефена Карри находится под вопросом из-за растяжения лодыжки.

Напомним, матч «Голден Стэйт Уорриорз» и «Оклахома Сити-Тандер» состоится в ночь с 2 на 3 января, начало встречи – в 6:00 мск.

