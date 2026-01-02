Инсайдер: Стефен Карри и Дрэймонд Грин могут пропустить следующий матч «Уорриорз»
Звёзды клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» американцы Стефен Карри и Дрэймонд Грин могут не выступить в предстоящем мачте регулярного чемпионата с «Оклахома Сити-Тандер», сообщает инсайдер ESPN Энтони Слейтер.
По информации обозревателя, Дрэймонд Грин пропустит игру из-за предоставленного отдыха. Выступление разыгрывающего Стефена Карри находится под вопросом из-за растяжения лодыжки.
Напомним, матч «Голден Стэйт Уорриорз» и «Оклахома Сити-Тандер» состоится в ночь с 2 на 3 января, начало встречи – в 6:00 мск.
В честь Стефена Карри переименовали съезд в Дэвидсоне
