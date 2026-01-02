Скидки
Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
В ESPN назвали результаты МРТ Вембаньямы после травмы колена в матче с «Нью-Йорком»

21-летний французский баскетболист Виктор Вембаньяма, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду НБА «Сан-Антонио Спёрс», избежал серьёзной травмы колена в победном матче с «Нью-Йорк Никс» (134:132) в ночь на 1 января.

Сообщается, что по результатам МРТ Вембаньяма не получил повреждений связок левого колена. Но на гостевой матч с «Индианой Пэйсерс» Виктор не отправился, поскольку руководство команды хочет, чтобы он воспользовался доступными вариантами лечения. Однако баскетболист может выйти на паркет уже в субботу с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Это был просто неудачный момент, так что последствия должны быть минимальными. Я был уверен в себе. Был в одном шаге от того, чтобы вернуться в игру. [Они] меня удержали», — сказал Вембаньяма после матча.

