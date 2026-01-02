Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Миннесоты» прокомментировал самовольный уход Эдвардса с паркета в матче с «Хоукс»

Тренер «Миннесоты» прокомментировал самовольный уход Эдвардса с паркета в матче с «Хоукс»
Комментарии

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» Крис Финч высказался о скандальном уходе с площадки в раздевалку 24-летнего атакующего защитника Энтони Эдвардса в концовке матча с «Атлантой Хоукс» (126:102).

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
126 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Атланта Хоукс: Джонсон - 34, Оконгву - 17, Порзингис - 16, Кеннард - 15, Дэниэлс - 11, Александер-Уолкер - 11, Рисашер - 9, Ньюэлл - 7, Крейчи - 6, Уоллес, Янг, Гуйе
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Рэндл - 19, Джузэнг - 10, Макдэниелс - 8, Миллер - 7, Дивинченцо - 6, Рид - 6, Гобер - 6, Диллингэм - 5, Кларк - 3, Конли - 2, Инглс, Хиланд, Беранже

«Очевидно, что он разочарован игрой, это справедливо, но ему нужно оставаться на паркете и болеть за свою команду», — приводит слова Финча издание ESPN.

Эдвардс покинул паркет за 7:52 до конца матча во время тайм-аута, а после матча отказался общаться с журналистами.

В ходе матча Энтони провёл 33:07 на паркете, набрав 30 очков, сделав пять подборов, две передачи, два блок-шота и один перехват.

Материалы по теме
Эксперт назвал самых разочаровывающих игроков НБА в сезоне-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android