Тренер «Миннесоты» прокомментировал самовольный уход Эдвардса с паркета в матче с «Хоукс»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» Крис Финч высказался о скандальном уходе с площадки в раздевалку 24-летнего атакующего защитника Энтони Эдвардса в концовке матча с «Атлантой Хоукс» (126:102).

«Очевидно, что он разочарован игрой, это справедливо, но ему нужно оставаться на паркете и болеть за свою команду», — приводит слова Финча издание ESPN.

Эдвардс покинул паркет за 7:52 до конца матча во время тайм-аута, а после матча отказался общаться с журналистами.

В ходе матча Энтони провёл 33:07 на паркете, набрав 30 очков, сделав пять подборов, две передачи, два блок-шота и один перехват.