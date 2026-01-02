Тренер «Миннесоты» прокомментировал самовольный уход Эдвардса с паркета в матче с «Хоукс»
Поделиться
Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» Крис Финч высказался о скандальном уходе с площадки в раздевалку 24-летнего атакующего защитника Энтони Эдвардса в концовке матча с «Атлантой Хоукс» (126:102).
НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
126 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Атланта Хоукс: Джонсон - 34, Оконгву - 17, Порзингис - 16, Кеннард - 15, Дэниэлс - 11, Александер-Уолкер - 11, Рисашер - 9, Ньюэлл - 7, Крейчи - 6, Уоллес, Янг, Гуйе
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Рэндл - 19, Джузэнг - 10, Макдэниелс - 8, Миллер - 7, Дивинченцо - 6, Рид - 6, Гобер - 6, Диллингэм - 5, Кларк - 3, Конли - 2, Инглс, Хиланд, Беранже
«Очевидно, что он разочарован игрой, это справедливо, но ему нужно оставаться на паркете и болеть за свою команду», — приводит слова Финча издание ESPN.
Эдвардс покинул паркет за 7:52 до конца матча во время тайм-аута, а после матча отказался общаться с журналистами.
В ходе матча Энтони провёл 33:07 на паркете, набрав 30 очков, сделав пять подборов, две передачи, два блок-шота и один перехват.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 января 2026
-
20:23
-
19:55
-
19:45
-
18:57
-
17:59
-
16:19
-
14:32
-
13:19
-
13:03
-
11:47
-
11:00
-
10:08
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
08:46
-
07:00
-
04:26
-
00:33
- 1 января 2026
-
23:48
-
23:30
-
22:56
-
22:31
-
21:57
-
20:58
-
19:04
-
18:10
-
17:55
-
15:00
-
12:05
-
12:00
-
09:30
-
07:40
-
06:46
-
06:34