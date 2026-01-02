Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин в заявке «Бруклин Нетс» на матч с «Вашингтон Уизардс»

Егор Дёмин в заявке «Бруклин Нетс» на матч с «Вашингтон Уизардс»
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), попал в заявку коллектива на матч с «Вашингтон Уизардс», который состоится в ночь на 3 января.

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пресс-служба команды из Нью-Йорка опубликовала список травмированных и тех, кто пропустит ближайший матч. Центральная звезда клуба Майкл Портер-младший не сыграет из-за болезни, а Бен Сараф, Тайсон Этьен и Чейни Джонсон выступят в Лиге развития. Американский центровой Николас Клэкстон не сыграет по личным причинам.

После 31 матча «Бруклин» занимает 13-е место в Восточной конференции, одержав 10 побед при 21 поражении.

Материалы по теме
«Было честью разделить с Карри площадку». Дёмин — после очередного яркого матча в НБА
«Было честью разделить с Карри площадку». Дёмин — после очередного яркого матча в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android