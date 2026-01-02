Егор Дёмин в заявке «Бруклин Нетс» на матч с «Вашингтон Уизардс»

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), попал в заявку коллектива на матч с «Вашингтон Уизардс», который состоится в ночь на 3 января.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 января 2026, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Уизардс Вашингтон Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк

Пресс-служба команды из Нью-Йорка опубликовала список травмированных и тех, кто пропустит ближайший матч. Центральная звезда клуба Майкл Портер-младший не сыграет из-за болезни, а Бен Сараф, Тайсон Этьен и Чейни Джонсон выступят в Лиге развития. Американский центровой Николас Клэкстон не сыграет по личным причинам.

После 31 матча «Бруклин» занимает 13-е место в Восточной конференции, одержав 10 побед при 21 поражении.