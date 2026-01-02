Скидки
Главная Баскетбол Новости

Легионер «Зенита» Димитриевич близок к переходу в «Баварию» — источник

Легионер «Зенита» Димитриевич близок к переходу в «Баварию» — источник
27-летний северомакедонский разыгрывающий защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Ненад Димитриевич ведёт переговоры с немецким коллективом «Бавария», выступающим в Евролиге, сообщили в телеграм-канале «Перехват».

По данным источника, немецкий коллектив сделал предложения северомакедонцу, и теперь он согласовывает условие выхода из контракта с петербуржцами.

Димитриевич перешёл в «Зенит» летом 2025 года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ разыгрывающий принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набирал 11,5 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 5,7 передачи.

До перехода в «Зенит» Ненад уже выступал в России за УНИКС, с которым стал чемпионом и MVP сезона, а также плей-офф.

После 18 матчей в Евролиге немцы занимают последнее место (20-е), одержав пять побед при 13 поражениях.


