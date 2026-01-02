Скидки
Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Анадолу Эфес — Црвена Звезда, результат матча 2 января 2026, счет 65:87, Евролига — 2025/2026

«Црвена Звезда» одержала победу над «Анадолу Эфес»
Комментарии

В Стамбуле, Турция, завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный клуб «Анадолу Эфес» и сербская «Црвена Звезда». Встреча завершилась победой сербов со счётом 87:65 (21:14, 22:11, 23:16, 21:24).

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2026, пятница. 20:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
65 : 87
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дозьер, Пуарье, Суидер, Османи, Йылмаз, Джонс
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Грэм, Батлер, Давидовац, Калинич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос

Самым результативным игроком матча в составе «Анадолу Эфес» стал Ник Уэйлер-Бэбб, набравший 17 очков и сделавший две передачи. 13 очков и два подбора на счету Коула Суидера.

В составе победителей отличился Джордан Нвора, набравший 24 очка и отдавший одну передачу. 16 очков, восемь подборов и одна передача на счету Чима Монеке.

«Анадолу Эфес» потерпел третье кряду поражение. «Црвена Звезда» одержала первую победу после поражения от «Парижа».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

