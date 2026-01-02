«Црвена Звезда» одержала победу над «Анадолу Эфес»

В Стамбуле, Турция, завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный клуб «Анадолу Эфес» и сербская «Црвена Звезда». Встреча завершилась победой сербов со счётом 87:65 (21:14, 22:11, 23:16, 21:24).

Самым результативным игроком матча в составе «Анадолу Эфес» стал Ник Уэйлер-Бэбб, набравший 17 очков и сделавший две передачи. 13 очков и два подбора на счету Коула Суидера.

В составе победителей отличился Джордан Нвора, набравший 24 очка и отдавший одну передачу. 16 очков, восемь подборов и одна передача на счету Чима Монеке.

«Анадолу Эфес» потерпел третье кряду поражение. «Црвена Звезда» одержала первую победу после поражения от «Парижа».