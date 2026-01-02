Еврокубок: результаты матчей на 2 января

Скидки
Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
23:00 Мск
Еврокубок – 2025/2026: результаты на 2 января 2026, календарь, таблица

Комментарии

В пятницу, 2 января, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоялся игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Еврокубок. Результаты на 2 января:

«Нептунас» — «Умана Рейер» — 103:118.
«Ратиофарм Ульм» — «Лиеткабелис» — 79:89.

Группу А возглавляет «Хапоэль» из Иерусалима. В активе команды 10 побед при двух поражениях. «Нептунас» занимает только восьмую строчку (пять побед, семь поражений), «Умана Рейер» — шестую (6-6).

В группе В на первой строчке расположился баскетбольный клуб «Бурк». Команда провела 12 мачей, выиграв 10 из них. «Ратиофарм Ульм» находится на седьмой строчке, у клуба в активе пять побед и семь поражений, а «Лиеткабелис» — на девятой (3-9).

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
