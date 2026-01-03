Скидки
Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Баскония — Фенербахче, результат матча на 2 января 2026, счёт 93:108, Евролига — 2025/2026

«Фенербахче» обыграл «Басконию». У испанцев третье поражение кряду
В ночь со 2 на 3 января на арене «Фернандо Буэса Арена» в Испании завершился матч, в котором местная «Баскония» встретилась с турецким «Фенербахче». Игра закончилась победой «Фенербахче» со счётом 108:93 (24:28, 29:25, 32:29, 23:11).

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
93 : 108
Фенербахче
Стамбул, Турция
Баскония: Ховард, Дьяките, Симмонс, Оморуи, Куруц, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Радзявичюс, Диоп, Фриш, Йоксимович
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Махмутоглу, Бостон, Биберович, Янтунен, Холл, Колсон, Берч

Самым результативным игроком «Басконии» в этом матче стал Тимоте Луваву-Кабарро. Он набрал 20 очков, сделал семь подборов и одну передачу. Коби Симмонс принёс команде 16 очков, сделал три подбора и три передачи.

В команде «Фенербахче» лучше остальных себя проявил защитник Уэйд Болдуин. В его активе 24 очка, четыре подбора и семь передач. 17 очков команде принёс форвард Николо Мелли, он также сделал семь подборов.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
