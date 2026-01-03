«Фенербахче» обыграл «Басконию». У испанцев третье поражение кряду

В ночь со 2 на 3 января на арене «Фернандо Буэса Арена» в Испании завершился матч, в котором местная «Баскония» встретилась с турецким «Фенербахче». Игра закончилась победой «Фенербахче» со счётом 108:93 (24:28, 29:25, 32:29, 23:11).

Самым результативным игроком «Басконии» в этом матче стал Тимоте Луваву-Кабарро. Он набрал 20 очков, сделал семь подборов и одну передачу. Коби Симмонс принёс команде 16 очков, сделал три подбора и три передачи.

В команде «Фенербахче» лучше остальных себя проявил защитник Уэйд Болдуин. В его активе 24 очка, четыре подбора и семь передач. 17 очков команде принёс форвард Николо Мелли, он также сделал семь подборов.