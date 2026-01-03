Скидки
Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Панатинаикос — Олимпиакос, результат матча 3 января 2026, счёт 82:87, Евролига — 2025/2026

«Олимпиакос» одержал победу над «Панатинаикосом» в их домашнем матче
Комментарии

В Афинах, Греция, завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный «Панатинаикос» и пирейский «Олимпиакос». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 87:82 (28:13, 15:30, 18:18, 26:21).

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2026, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
82 : 87
Олимпиакос
Пирей, Греция
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Фарид, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Ларенцакис, Моррис, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Фурнье

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 24 очка, совершивший девять подборов и отдавший одну передачу. 21 очко и три передачи на счету Тайлера Дорси. 10 очков и три передачи в активе Николы Милутинова.

В составе «Панатинаикоса» 32 очка, шесть передач и пять подборов заработал Кендрик Нанн. 13 очков и две передачи на счету Джеди Османа.

«Олимпиакос» одержал третью победу в Евролиге подряд. «Панатинаикос» потерпел первое поражение в четырёх последних встречах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
