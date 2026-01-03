«Олимпиакос» одержал победу над «Панатинаикосом» в их домашнем матче

В Афинах, Греция, завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный «Панатинаикос» и пирейский «Олимпиакос». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 87:82 (28:13, 15:30, 18:18, 26:21).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 24 очка, совершивший девять подборов и отдавший одну передачу. 21 очко и три передачи на счету Тайлера Дорси. 10 очков и три передачи в активе Николы Милутинова.

В составе «Панатинаикоса» 32 очка, шесть передач и пять подборов заработал Кендрик Нанн. 13 очков и две передачи на счету Джеди Османа.

«Олимпиакос» одержал третью победу в Евролиге подряд. «Панатинаикос» потерпел первое поражение в четырёх последних встречах.