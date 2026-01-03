Скидки
Главная Баскетбол Новости

Реал Мадрид — Дубай, результат матча 2 января 2026, счёт 107:93, Евролига — 2025/2026

Мадридский «Реал» обыграл «Дубай», прервав их серию из двух побед
Комментарии

В Буэнос-Айресе, Аргентина, завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и «Дубай». Встреча завершилась победой «Реала» со счётом 107:93 (27:24, 17:34, 29:16, 34:19).

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
107 : 93
Дубай
Дубай, ОАЭ
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Дубай: Бэйкон, Аврамович, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Шанлы, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Каменьяш

Команда из ОАЭ стала полноправным хозяином первой половины, благодаря точным броскам из-за дуги и 18 очкам Дуэйна Бэйкона. Однако после перерыва «Реал» перехватил инициативу. Основными героями возвращения стали Марио Хезонья, набравший 20 очков, и Трей Лайлз, добавивший 17 очков. Бэйкон, несмотря на 26 очков за вечер, не смог спасти «Дубай» от поражения.

Теперь баланс побед и поражений мадридского клуба составляет 11-8. Примечательно, что в матче не участвовали итальянский снайпер команды Габриэле Прочида, немец Давид Кремер, а также бывший игрок «Реала» Джанан Муса, пропустивший игру со своей бывшей командой.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
