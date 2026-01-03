Три ключевых игрока «Голден Стэйт Уорриорз», Стефен Карри, Джимми Батлер и Дрэймонд Грин, не выйдут на паркет в матче с «Оклахома-Сити Тандер». Об этом сообщает авторитетный журналист Шэмс Чарания со ссылкой на свои источники.

Причины пропуска у звёзд разные: у Карри — травма лодыжки, Батлера свалила болезнь, а Грину тренерский штаб предоставил отдых. Помимо них, матч пропустят Де’Энтони Мелтон (травма колена, восстановление) и Сет Карри, который продолжает восстановление после травмы, связанной с седалищным нервом.

Отсутствие трёх ключевых игроков одновременно станет серьёзным вызовом для «Уорриорз» в противостоянии с одним из лидеров Западной конференции. На данный момент точные сроки возвращения звёзд к тренировкам не сообщаются.