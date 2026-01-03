Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карри, Батлер и Грин пропустят матч «Голден Стэйт» с «Оклахома-Сити» — Шэмс Чарания

Карри, Батлер и Грин пропустят матч «Голден Стэйт» с «Оклахома-Сити» — Шэмс Чарания
Комментарии

Три ключевых игрока «Голден Стэйт Уорриорз», Стефен Карри, Джимми Батлер и Дрэймонд Грин, не выйдут на паркет в матче с «Оклахома-Сити Тандер». Об этом сообщает авторитетный журналист Шэмс Чарания со ссылкой на свои источники.

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Причины пропуска у звёзд разные: у Карри — травма лодыжки, Батлера свалила болезнь, а Грину тренерский штаб предоставил отдых. Помимо них, матч пропустят Де’Энтони Мелтон (травма колена, восстановление) и Сет Карри, который продолжает восстановление после травмы, связанной с седалищным нервом.

Отсутствие трёх ключевых игроков одновременно станет серьёзным вызовом для «Уорриорз» в противостоянии с одним из лидеров Западной конференции. На данный момент точные сроки возвращения звёзд к тренировкам не сообщаются.

Материалы по теме
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE
Live
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android