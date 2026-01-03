Скидки
Евролига — 2025/2026: результаты на 2 января 2026, календарь, таблица

В ночь со 2 на 3 января в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день болельщиков европейского баскетбола ждало шесть встреч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 2 января:

«Анадолу Эфес» — «Црвена Звезда» — 65:87.
«Баскония» — «Фенербахче» — 93:108.
«Панатинаикос» — «Олимпиакос» — 82:87.
«Виртус» — «Олимпия» — 97:85.
«Реал» Мадрид — «Дубай» — 107:93.
«Бавария» — «Маккаби» Тель-Авив — 95:71.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (13 побед и шесть поражений). На второй строчке располагается «Валенсия», у которой такой же баланс побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Фенербахче» (12 побед и шесть поражений).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
