В ночь со 2 на 3 января в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день болельщиков европейского баскетбола ждало шесть встреч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 2 января:

«Анадолу Эфес» — «Црвена Звезда» — 65:87.

«Баскония» — «Фенербахче» — 93:108.

«Панатинаикос» — «Олимпиакос» — 82:87.

«Виртус» — «Олимпия» — 97:85.

«Реал» Мадрид — «Дубай» — 107:93.

«Бавария» — «Маккаби» Тель-Авив — 95:71.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (13 побед и шесть поражений). На второй строчке располагается «Валенсия», у которой такой же баланс побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Фенербахче» (12 побед и шесть поражений).