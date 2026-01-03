Владимир Гомельский назвал главного кандидата на награду MVP НБА в этом сезоне

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о борьбе за награду самому ценному игроку (MVP) НБА в нынешнем сезоне, оценив шансы ведущих претендентов и назвав своего главного фаворита. По мнению Гомельского, наиболее стабильным кандидатом на индивидуальную награду остаётся лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

«Йокич остаётся кандидатом номер один. Шансы Гилджес-Александера я расцениваю выше, чем Дончича», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в конце декабря Йокич получил травму. Сербскому спортсмену диагностировали гиперэкстензию левого колена, из-за чего он пропустит минимум четыре недели.

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»: