Главная Баскетбол Новости

«Без сомнений». Эдди Джонсон выбрал между Дрэймондом Грином и Деннисом Родманом

«Без сомнений». Эдди Джонсон выбрал между Дрэймондом Грином и Деннисом Родманом
Комментарии

Бывший игрок НБА Эдди Джонсон не согласился с мнением, согласно которому Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») является более сильным баскетболистом, чем Деннис Родман. Джонсон застал эпоху Родмана в 80-х и 90-х годах. Эдди напомнил, что Деннис приносил пользу и был успешен в противостоянии с игроками, большинство из которых были значительно выше его ростом.

«Я бы выбрал Денниса Родмана без всяких сомнений. Он защищался на пяти позициях, был лучшим подбирающим в истории лиги с учётом его габаритов. И делал всё это в самую физически тяжёлую эру в борьбе с такими игроками, как Чарльз Баркли, Карл Мэлоун, Хаким Оладжьювон и Шон Кемп и так далее… В сегодняшней игре борьба в «краске» просто отсутствует», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

«Я знаю Путина». Сюрреалистичный рассказ Денниса Родмана о России
«Я знаю Путина». Сюрреалистичный рассказ Денниса Родмана о России

Энджел Риз пришла на матч в футболке Денниса Родмана:

